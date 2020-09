Rui Costa e o dinheiro que Darwin custou ao Benfica: «Não lhe ponham já essa pressão»

Darwin Núñez já aterrou no aeroporto de Lisboa. O novo avançado das águias, contratado ao Almería por 25 milhões de euros, chegou durante a tarde desta quarta-feira na companhia de Rui Costa, peça fundamental nas negociações entre o Benfica e a formação do segundo escalão espanhol.





Na chegada, o administrador da SAD benfiquista desejou "sucesso" à contratação mais cara da história do futebol português, afirmando que os únicos números com que Darwin Núñez terá de se preocupar serão aqueles que terá dentro das quatro linhas."Não tem de jogar com os números. Só tem de jogar com os números no campo, não ponham já essa pressão ao jogador. É mais uma contratação importante para o Benfica. Com certeza que vai ter muito êxito. O que podem esperar dele? Aquilo que se espera de todas as contratações, sucesso", apontou Rui Costa, respondendo ainda com um "vamos ver" quando questionado se o Benfica iria continuar a apostar no mercado."Foram difíceis as negociações? Foram normais, foram situações resolvidas com normalidade", concluiu.