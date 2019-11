Rui Costa e os 10 minutos à experiência no Benfica: «Comecei a chorar, pensei que não ia ficar»

Não faz sentido falar em Rui Costa sem falar em Benfica. Desde a formação até à equipa principal, foi no clube da segunda circular que o antigo internacional português, atual administrador da SAD encarnada, começou a dar os primeiros passos no mundo do futebol, uma experiência que, no início, parecia não ter futuro... pelo menos para Rui Costa.





"Fui ao Benfica com oito anos à experiência. Estavam cerca de 500 miúdos nas captações e o Eusébio era o treinador. O Eusébio pôs-me a extremo direito. Ele, ao fim de 10 minutos, disse que já chegava para ele. Eu comecei a chorar, pensei que não ia ficar, mas depois foi grande a alegria porque eu fui o único dos 500 que fiquei e no dia seguinte estava a treinar com os infantis do Benfica", revelou o ex-jogador do Benfica, no painel do World Scouting Coungress, num evento que se realizou esta quarta-feira, na cidade do Porto.