Rui Costa em isolamento profilático: falhou Benfica-Rangers e também não estará frente ao Sp. Braga

Rui Costa falhou o Benfica-Rangers por estar em isolamento profilático devido a contacto próximo com uma pessoa com suspeitas de ter Covid-19. Também não vai estar no jogo de domingo das águias com o Sp. Braga.





O Benfica empatou com o Rangers a três golos, em jogo da quarta jornada do grupo D da Liga Europa. No Estádio da Luz, o Benfica ficou em vantagem logo aos dois minutos, graças a um autogolo de Goldson. Diogo Gonçalves, aos 24, retribuiu a 'prenda' escocesa, colocando o marcador em 1-1, e um minuto depois foi Kamara a marcar, concretizando a 'cambalhota' escocesa no marcador. Já na segunda parte, Alfredo Morelos (51) ampliou para 3-1, mas o Benfica conseguiu o que parecia impossível perante uma exibição tão desinspirada e alcançou o empate com golos de Rafa (77) e Darwin (91).Com este empate, Benfica e o Rangers dividem a liderança do grupo D, com sete pontos, com as águias a visitarem a Escócia no próximo dia 26, no jogo que possivelmente decidirá quem vence o grupo.