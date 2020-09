Rui Costa explica atrasos com Darwin: «Burocracias entre clubes. Até podia ter sido apresentado às 23h»

O administrador da SAD do Benfica clarificou, esta sexta-feira, durante a cerimónia de apresentação oficial de Darwin Núñez, os detalhes que levaram ao atraso da oficialização do avançado uruguaio, ex-Almería, sublinhando "atrasos nos exames médicos" do jogador, bem como algumas "burocracias" com o emblema espanhol.





"Um dia muito feliz para o nosso clube com um reforço que esperamos que seja de grande peso. Mas a única coisa que se passou ontem foram atrasos nos exames médicos e ao mesmo tempo burocracias para esclarecer com o Almería, que demorou mais do que esperávamos. Assim decidimos passar para hoje. A teoria é esta, é uma transferência de grande envergadura, que obriga a muita burocracia. Nada a ver com o jogador e os empresários do jogador. Era apenas uma burocracia entre os dois clubes, normal. Ontem até podíamos tê-lo apresentado ontem às 23h00", apontou o antigo jogador das águias, em declarações aos meios de comunicação presentes na cerimónia.