Rui Costa está de regresso ao ativo, depois de ter cumprido isolamento profilático, devido a um caso suspeito de Covid-19 de um familiar. O vice-presidente e administrador da SAD do Benfica esteve ausente dos encontros com Rangers e Sp. Braga, ambos no Estádio da Luz, e faltou à primeira reunião da nova Direção, por se encontrar resguardado. Agora que voltou ao trabalho, Rui Costa vai poder acompanhar a equipa ao Norte do país, no encontro com o Paredes.