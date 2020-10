Rui Costa: «Estamos aqui para chegar até ao fim»

Rui Costa está confiante que a campanha que a equipa do Benfica inicia esta quinta-feira na Liga Europa será bem sucedida e que, por isso, há hipóteses de marcar presença na final. Pelo menos, esse é o objetivo.





"Uma vitória hoje teria uma enorme a importância para os jogadores e clube. É sabido que não é a competição onde queríamos estar, mas não podemos olhar para trás e agora é para tentar chegar até ao fim. Vamos lutar em toda a prova, para atingir o máximo possível. Este será um jogo difícil, mas no qual iremos jogar as nossas cartas", atirou o responsável benfiquista, que acredita que a ausência de André Almeida não terá implicações do ponto de vista desportivo: "Antes de mais, quero lamentar a lesão grave do André, mas construímos um plantel para estar à altura de todas as situações. O Gilberto entrou bem frente ao Rio Ave e continuamos a esperar que faça a exibição que pode fazer. É preciso dar tempo a quem chegou agora, mas estou convencido que a coisa hoje vai resultar, na estreia dele a titular".Sobre os petardos e fogo de artifício ouvidos durante a noite, junto ao hotel onde o Benfica ficou alojado, Rui Costa acredita que tal não irá prejudicar o rendimento da equipa. "Naturalmente, estar a descansar e ouvir fogo de artifício não é agradável. Interrompe o sono. Calculávamos que pudesse acontecer, mas os jogadores estão prontos na mesma. O sono não foi seguido, mas vamos tentar responder em campo", garantiu, em declarações à SIC.