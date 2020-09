Rui Costa explica atraso de três horas na apresentação de Nicolás Otamendi

Depois de mais de três horas de atraso, Nicolás Otamendi é oficialmente apresentado como novo jogador do Benfica. Antes do arranque da cerimónia oficial, Rui Costa, administrador da SAD benfiquista, explicou os motivos que levaram ao adiamento da apresentação do defesa-central argentino, ex-Manchester City.





"As apresentações estavam coordenadas mas a troca de documentação foi mais morosa que esperávamos", justificou Rui Costa, em declarações prestadas à comunicação social presente na cerimónia de apresentação.