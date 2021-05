Rui Costa explica castigo ao quarto árbitro

Rui Costa, que voltou ao banco, depois de ter visto suspenso o castigo de 16 dias que lhe foi imposto após ter sido expulso no jogo com o FC Porto, esteve alguns minutos à conversa com Hélder Malheiro, juiz do clássico e que ontem foi quarto árbitro.





E a troca de palavras parecia ser, precisamente, sobre o assunto. Rui Costa entrava nas quatro linhas e mostrava que mal tinha entrado no relvado.