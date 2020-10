Rui Costa fala das novas responsabilidades e lembra: «Não sou um benfiquista de moda»

Rui Costa diz que será avaliado "diariamente" na nova condição de vice-presidente do Benfica, um cargo que quer desempenhar bem. Após a reeleição de Luís Filipe Vieira, o dirigente disse não estar a pensar na liderança do clube tendo em visto as eleições de 2024.





"Sei o que esperam de mim e a responsabilidade que tenho. Tudo farei para que o clube seja cada vez maior, que continue a crescer à dimensão que todos querem. Não sou um benfiquista de moda, sou um benfiquista ferrenho, e só assim consigo viver o Benfica. Quero voltar a ver o Benfica unido e cabe-nos juntar a nossa familia, é o qe mais quero. Todos juntos os títulos ficam muito mais próximos.""Nao vou estar a trabalhar diariamente no Benfica com a fixação de ser presidente daqui a quatro anos. Serei avaliado todos os dias, como já era como administrador. É um grande orgulho ser vice-presidente do Benfica e os os meus pais deven estar em casa a chorar hoje por verem o filho como vice-presidente. Todos no Benfica sao avaliados vliaos e é assim que tem de ser. Fui avaliado como jogador, administrador e agora como vice-presidente. É um grande orgulho considerar que eu esteja pronto. Mas jamais farei qualquer coisa sem sentir que pposso contribuir para o sucesso. Até lá há muito tempo para avaliar isso. Compreendo perfeitamente e quando assumimos estes cargos temos de estar preparados, temos de sentir a responsabilidade. Não pode ser só vaidade de cá estar. Temos de sentir o Benfica, temos de ter a capacidade de dar aos adeptos aquilo que eles querem. Olhando ao presente e à minha função, não vou deixar de estar ligado ao futebol, nós só pensamos em títulos. Além disso, faço questão de ver a família toda reunida.""Trabalhar no Benfica é todos os dias um desafio, como era quando vestia a camisola para treinar. Não quero repetir-me, mas só vejo este clube cada vez maior. Sou um dirigente, não posso dizer que não faça a parte de dirigente, mas sou muito adepto. Só consigo ver o Benfica bem grande, hoje demos mais uma prova disso. Agora é atacar os títulos. Vou acrescentar porque oi futebol continua todo igual. Vou fazer o que fazia no futebol, mas em vez de estar só no futebol estou na direção também para ajudar também e assumir as minhas responsabilidades."Se não tivéssemos sido eleito, porque não considero isto ganhar, estaria no próximo jogo nas bancadas se pudéssemos. Não considero ganhar ou perder. As pessoas deram a responsabilidade de assumir este quatro anos. Toda a gente tem direito à opinião e participar. Acabaram hoje as eleições, fomos eleitos e agora estamos todos juntos. Não dois Benficas ou três. É isso que temos de fazer. É evidnete que pensamos nos títulos, amanhã temos aqui jogo e farei o meu trabalho, quero ver a família toda junta. Não consigo encarar o Benfica de outra maneira"