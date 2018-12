Rui Costa foi ao banco desejar sorte a Rui Vitória

Rui Costa fez questão de se dirigir ao banco do Benfica, antes de a partida iniciar, para cumprimentar Rui Vitória, num gesto pouco comum no Estádio da Luz. Depois de o treinador sair do balneário e se dirigir para a zona técnica, o administrador da SAD aproximou-se do técnico, que tem vivido momentos mais complicados ao serviço das águias, e desejou-lhe sorte para o encontro com o Paços de Ferreira.

Isto tudo, uma semana depois do momento mais complicado do treinador ao serviço do Benfica. Recorde-se que Vitória esteve com um pé fora da Luz, depois de ter sido decidido numa reunião da direção da SAD, na qual Rui Costa também marcou presença, que era momento de colocar um ponto final na passagem do técnico pelo Benfica. Uma decisão que foi, depois, revertida, de forma solitária pelo presidente. Neste momento, os ânimos parecem mais serenos e a vitória de ontem também ajudou.

A verdade é que o cumprimento de Rui Costa – que foi repetido no final, quando Vitória se dirigia para o balneário – é um sinal de que parece haver sintonia entre direção e equipa técnica.