Rui Costa garante que encarnados estão prontos para o dérbi

O Benfica cumpriu e venceu ontem o seu último teste antes do dérbi da Supertaça com o Sporting e, ainda antes do apito inicial, Rui Costa voltou fazer parte de uma cerimónia com os seus antigos clubes. Depois de o ter feito com Antognoni, lenda da Fiorentina, o Maestro trocou de camisola com Franco Baresi, histórico defesa do AC Milan, que já fazia parte da estrutura rossonera quando Rui Costa lá jogou.Sobre a preparação dos encarnados, considerou que "a equipa está sempre pronta para todos os desafios", a começar pelo de domingo. "A Supertaça será o primeiro objetivo do ano. Mentalmente a equipa já lá está. Agora é preparar o resto, a parte física, tática e técnica de cada jogador para que possamos chegar a esse dia já numa forma alta para podermos começar bem a época", atirou o administrador da SAD, em declarações à Sport TV.O responsável desvalorizou as elevadas temperaturas, que serão também realidade no arranque da época oficial. "No dia 4 de agosto também deverá estar este calor no Algarve. Os jogadores estão habituados a ele. Têm estado a treinar-se sob estas temperaturas. É mais complicado para a resistência, mas faz parte. As duas equipas vão jogar nas mesmas condições", previu.Com a vitória de ontem, as águias estão bem posicionadas para vencer a International Champions Cup. "Todas as equipas vêm com o intuito de preparar a época, porque não é uma competição que se venha para ganhar. Já que cá estamos, queremos ganhar, mas a finalidade é preparar uma época que é longa, contra adversários de prestígio e renome que nos trarão dificuldades", rematou.