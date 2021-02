Rui Costa: «Há muita causa identificada para explicar o insucesso da equipa até aqui»

Depois da derrota (0-1) no dérbi com o Sporting, o Benfica vê-se numa posição delicada na tabela classificativa - está a nove pontos do líder e rival de Lisboa. Face aos recentes resultados da equipa, Rui Costa, vice-presidente do Benfica, marcou presença na BTV para falar ao universo benfiquista e alertar os jogadores para os tempos que se avizinham, atirando: "Ninguém está autorizado a mandar a toalha ao chão."





"Não se chega a este ponto da temporada com este atraso sendo a responsabilidade de uma pessoa só. Portanto, ninguém dentro da estrutura do futebol e que a apoiam sai ilibado da responsabilidade. É ponto de honra não nos dispersarmos ou quer fugir à posição que o nosso clube está hoje. Temos de ter a plena consciência que fizemos até ao momento não era o que estava idealizado. Não foi preparado para ser feito. Vamos assumir todos nós, comigo à cabeça, a responsabilidade do que está a ser feito até este momento. A época ainda é longa. Ninguém está autorizado a mandar a toalha ao chão, antes pelo contrário. É neste momento que se vai ver quem tem capacidade para representar um clube com a dimensão do Benfica ou não. Este é um aviso para todos nós onde me incluo. A responsabilidade é muito grande para representar este clube mas ela ainda é maior se abandonarmos a época a meio. Até ao fim da época, vamos ser os homens que temos dentro da casa para dar a volta a esta situação. Temos tempo para o fazer. Parece quase impossível, são nove pontos de atraso – é muito – mas também ainda falta uma volta para jogar. Faltam 18 jogos e muitos pontos. A dificuldade que temos neste momento fomos nós que criámos", começou por dizer o atual vice-presidente das águias, em declarações à BTV."Temos de ter a capacidade para conseguir sair dela. É um momento para grande caráter. É um desafio muito grande que temos hoje pela frente. É um desafio que devemos aos nossos adeptos. Posso elencar muita coisa que justifica a época mas acredito que isso cria ainda mais dissabor no nosso adepto. Posso adiantar que há 15 dias estive com uma estatística na mão das seis principais ligas europeias em que os primeiros dois classificados na mesma jornada de hoje tinham mais 49 pontos, por exemplo. Justifica a época realmente atípica. Toda a gente sabe o que passámos em janeiro no Seixal. Não só com os 10 jogadores que estiveram ausentes do plantel com 20 pessoas do staff. Quando começámos a recuperar esta pessoas, acabámos por perder o nosso treinador", prosseguiu.

"Isso mexe com as dinâmicas e até com a inconsistência da própria equipa mas isso não justifica tudo. Não justificando tudo, não é essa a mensagem que quero passar. Não é por isso que estou aqui. Não é a isso que me vou agarrar para fora e muito menos para dentro para eliminar a nossa responsabilidade pelo facto de não estarmos na posição que queríamos", acrescentou.

Jogadores sentem necessidade de exigência dos adeptos e dos próprios?

"Temos até ao final 18 jogos de campeonato, uma Liga Europa, uma meia-final da Taça de Portugal. Temos três provas e onde procuraremos fazer de tudo para as conquistar. Quem não estiver em condições para assumir essa responsabilidade não irá fazer parte do grupo. Isso é ponto assente. Não vale só para uma das componentes, vale para todas. É um momento para homens e atletas de grandes coragem, sejam jogadores, treinadores ou dirigentes. Representamos o maior clube do país. Sabemos a responsabilidade que é representar esta camisola, eu tenho este prazer há 40 anos, esse orgulho. Quem não conseguir sentir essa vontade ou quem temer essa responsabilidade, não pode encarar este desafio como nós queremos encarar."

Estão identificadas as causas?

"Os nossos adeptos pretendem ouvir como é que nós chegámos aqui e como é que nós podemos sair deste momento negativo. Há muita causa identificada para explicar o insucesso da equipa até aqui. O que internamente procuraremos fazer é eliminar esse erros, procurando uma responsabilização muito maior da parte de quem está a representar o clube em que área fora para darmos a volta a esta situação. Percebendo que não há elementos que tenham a mesma coragem do que aqueles que querem virar esta situação, esses não podem fazer parte do grupo", concluiu.