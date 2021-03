Rui Costa: «Houve muitas coisas que correram de forma diferente do que nós queríamos»

Rui Costa, que esta segunda-feira cumpre 49 anos de idade, explicou que sente um futebolista é semelhante ao sentimento do público no estádio.





Benfica assinala aniversário de Rui Costa com coleção de 'tesourinhos'

"Nós, que andamos nisto há muitos anos, costumamos dizer que só de entrar no balneário e olhar para ele já o cheiramos e sentimos. Não há menor dúvida. Esta época houve muitas coisas que correram de forma diferente em relação ao que nós queríamos mas, com toda a certeza, se entrarem dentro do balneário, antes ou depois do jogo, sentem aquilo que estão a sentir nas bancadas. Há a vontade inicial de querer ganhar o jogo, como se sente nas bancadas, assim como sentem [os jogadores] a tristeza no final do jogo quando a coisa não corre bem. Nesse aspeto, temo-lo bem claro", sublinhou o vice-presidente do Benfica em declarações à BTV.