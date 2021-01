Rui Costa incentivou a equipa no aquecimento

A equipa do Benfica passou um dia atípico numa meia-final. Jorge Jesus, o único elemento da equipa que escapou ao surto, acompanhou por momentos o aquecimento, junto de Rui Costa. O vice-presidente fez questão de incentivar os jogadores, que realizavam os exercícios sob orientação dos fisiologistas Sandro Carriço e Tiago Vaz, dando cumprimento ao plano definido pelo preparador físico Mário Monteiro.

Como primeiro delegado das águias, Rui Costa esteve no banco, sempre interventivo. Aliás, ao minuto 69, até foi buscar uma bola, de forma a acelerar os lançamentos laterais. No encontro de ontem, o segundo delegado foi Félix Guerreiro. Elemento do departamento de operações, Guerreiro substituiu Luisão, que se encontra infetado com Covid-19.