Rui Costa e o momento do Benfica: «Fomos nós que nos colocámos nesta posição»

Rui Costa falou esta terça-feira em declarações à BTV sobre o atual momento do Benfica, equipa que após derrota frente ao Sporting se encontra a nove pontos da liderança da Liga NOS.





"Para muita gente isso pode parecer uma coisa estranha porque estamos a 9 pontos do primeiro classificado mas deixa-me dizer que é expressamente proibido no Benfica, a uma jornada de acabar a primeira volta, alguém pensar que o campeonato está acabado. Esta mensagem não é só para dentro mas é para fora também. Não estamos na posição que queríamos estar como é óbvio mas estamos longe de poder mandar a toalha ao chão. Nem nos jogos amigáveis o Benfica pode entrar para dentro de um campo sem ser com o objetivo de ganhar. A ambição tem de ser sempre a mesma e hoje mais do que nunca: fomos nós que nos colocámos nesta posição, somos nós que temos de sair dela.", começou por dizer o vice-presidente das águias.

Como é que o Benfica se colocou nesta posição?

"É uma época extremamente atípica e que está a fugir e fugiu até aqui aquilo que eram as reais expectativas e à forma como preparámos a época. Jamais pensávamos… Assumimos, sem esconder a cabeça, que jamais pensámos chegar a esta altura do campeonato com este atraso em relação ao 1º lugar. Posso adiantar uma série de razões que justificam de alguma forma aquilo que tem sido a época até agora, mas sei que não é isto que os nossos adeptos querem ouvir. O nosso adepto faz a conta a estes 9 pontos, ao facto de termos perdido uma Supertaça, faz a conta a uma Taça da Liga perdida e que saímos da Liga dos Campeões. É este assumir de responsabilidade que pretendo fazer e não justificar com muitas das coisas que fazem parte de uma época pela forma como chegámos a este ponto", acrescentou.