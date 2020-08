Rui Costa: «Jorge Jesus fala todos os dias do Flamengo com carinho»

Rui Costa revelou em declarações à versão brasileira do site 'goal.com' que Jorge Jesus fala diariamente do Flamengo "com um carinho tremendo". E lembrou que foi o projeto que lhe foi apresentado por Luís Filipe Vieira que fez o treinador voltar à Luz.





"Quando se está fora de Portugal - e eu já estive [em Itália], voltar a casa é algo aliciante. Não participei diretamente nas negociações para o seu regresso, mas o Jorge já explicou várias vezes que foi o projeto do Benfica que o convenceu a voltar", explicou o antigo jogador dos encarnados."Posso salientar que ele fala diariamente do Brasil e do Flamengo com um carinho tremendo e isso é sempre bom", frisou Rui Costa.