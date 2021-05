Rui Costa na bancada do Nacional-Benfica

Rui Costa viu o jogo na tribuna do Estádio da Madeira, acompanhado dos restantes dirigentes encarnados. O administrador da SAD e vice-presidente do Benfica foi suspenso 16 dias, na sequência da expulsão no duelo com o FC Porto. Os encarnados anunciaram o recurso, mas Rui Costa esteve longe do banco.

A vaga foi ocupada por Félix Guerreiro, um dos dois delegados ao desafio com o Nacional, juntamente com Luisão. Este elemento do departamento de operações já tinha sido chamado quando Luisão esteve infetado com Covid-19. Ausência notada foi uma vez mais a do presidente Luís Filipe Vieira.