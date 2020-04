Rui Costa não esquece David Luiz: «Colega e diretor de um dos melhores centrais do Mundo»

No dia de aniversário de David Luiz, que esta quarta-feira cumpre 33 anos, Rui Costa deixou uma mensagem, através da Sport TV. O Maestro congratulou o ex-jogador do Benfica pela data e considerou-se um privilegiado por ter ficado ligado à sua carreira.





"Meu querido afilhado, parece que foi ontem que chegaste ao pé de nós com 19 aninhos e já lá vão 33. O tempo passa rápido e no meio disto tudo eu fui um privilegiado. Fui colega e diretor de um dos melhores centrais do Mundo. De tantas histórias que tivemos juntos, aquilo que mais guardo de ti é o teu sorriso contagiante e a tua simplicidade. Nunca percas estas características porque elas fazem de ti um grandíssimo homem. Quero desejar-te um dia muito feliz dentro destas possibilidades e que possas realizar todos os sonhos que eu sei que são muitos", referiu Rui Costa.