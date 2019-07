Rui Costa: «Não há intenção de perder os melhores jogadores a menos que seja inevitável»

Rui Costa reencontrou esta madrugada uma das suas antigas equipas: a Fiorentina. O administrador da SAD do Benfica não esconde a emoção após a vitória dos encarnados frente à formação italiana, analisando ainda aquele que considera ter sido um "bom jogo". O mercado, esse, garante que continua aberto na Luz até 31 de agosto e que a "estratégia do clube está a ser mantida".

Jogo com a Fiorentina



"Foi mais um passo na preparação da temporada. Foi um bom jogo, aceitável até para as cargas físicas que as duas equipas têm levado. É mais um degrau para chegar bem ao início da temporada. Pessoalmente, foi um jogo de boas emoções. É bonito jogar estes jogos, principalmente quando são amigáveis. Quando são oficiais é mais difícil, mas é a nossa vida. Represento o Benfica e é isso que estou a fazer".

Mercado

"O mercado fecha a 31 de agosto, temos muito tempo para falar disso. Estamos evidentemente atentos ao mercado, a tudo o que mexe, e não está fechado para nós. Nunca fechamos o mercado antes de 31 de agosto. Estamos a preparar-nos para fazer o melhor possível no próximo ano e o melhor possível é ganhar o máximo de competições".

Saídas

"O Benfica está sempre preparado para tudo. Uma equipa desta dimensão tem de estar sempre preparada para tudo. Não há intenção de perder os melhores jogadores, a menos que seja inevitável. É a estratégia do clube e está a ser mantida".

Guarda-redes

"Percebo o interesse da vossa parte [comunicação social], mas da nossa há a obrigação de trabalhar para ter a melhor equipa possível. Seja guarda-redes ou ponta-de-lança, irão saber a seu tempo".