Rui Costa: «O nosso João Félix irá seguir as pisadas de um jogador de topo»

Para lá de ter falado no objetivo claro do Benfica em ser campeão mesmo sem público nas bancadas, Rui Costa abordou também as palavras elogiosas que recebeu de Kaká e João Félix, mostrando-se orgulhoso por ser alvo desses elogios. Na sua declaração, o administrador da SAD das águias diz mesmo que o jogador do Atlético Madrid irá seguir as pisadas de um jogador de topo mundial.





"Tenho muito orgulho pelos dois. Foi um prazer trabalhar com os dois, viu-os nascer praticamente para alta roda do futebol. Um já deixou o futebol mas foi Bola de Ouro e foi extraordinário. O nosso João irá seguir as mesmas pisadas de um jogador de top. Ver duas estrelas do futebol a falarem assim de ti é óbvio que dá prazer. O Kaká chegou ao Milan qaundo eu estava a finalizar o meu ciclo. Quando se está numa fase dessas, pretende-se que o ciclo seja terminado por alguém que é muito bom. O Kaká foi extraordinário e como miúdo foi fantástico. Gostei muito de poder contribuir para a melhoria dele na forma que era possível", assumiu o dirigente das águias, que depois apontou a João Félix: "Nunca fiz de treinador mas dava-lhe o conselho da posição para que ele pudesse estar sempre no caminho certo. Fico muito grato aos dois"Mas, então, qual é a postura de Rui Costa nesta fase? "Normalmente é sempre mais certo o Rui Costa ir ter com o jogador, é também um pouco esse o meu papel no balneário. Que fique claro que nunca quero substituir aquilo que são as palavras do treinador. Muitas vezes em termos da experiência de campo e daquilo que vivemos pode haver uma palavra de melhoria de alguma coisa. Acima de tudo, há uma palavra de motivação, tentando levantar-lhe o moral. Faz parte do meu papel, até pela experiência de campo, estando perto deles, percebendo qual é a palavra que os pode ajudar a que o jogo ainda corra melhor. É tentar incentivá-los e retirar-lhes alguma dúvida que possam ter na cabeça na condição que têm no momento. É algo que acontece com os mais jovens.""A estrutura passa por uma série de pessoas e departamentos à volta do equipa que a querem proteger. Tudo é feito para que a equipa de futebol tenha as melhores condições possíveis para que só pense em treinar e jogar, tendo todos os restantes problemas resolvidos. Felizmente que há muitos anos que no Benfica temos estruturas sólidas e grupos de trabalho fantásticos que humanamente se dão todos muito bem e isso facilita o nosso trabalho enquanto profissionais. Essa equipa de uma forma quase obscura contribui para o sucesso".