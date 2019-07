Rui Costa: «O plantel não está fechado»

Antes do jogo frente ao Chivas, Rui Costa, administrador da SAD do Benfica, revelou que ainda pode haver mexidas no mercado. "O plantel não está fechado, seja em relação a entradas ou saídas. Até dia 31 de agosto, não está fechado", disse, à Sport TV.Ainda sobre a janela de transferências, Rui Costa lembrou aqueles que saíram, destacando João Félix. "Aos que saíram, os nosso agradecimentos pelo que nos deram. [Jonas e Salvio] Dois jogadores que foram importantíssimos, de influência tremenda nos anos em que cá estivaram. O nosso João [Félix], com poucas presenças, mas muito conteúdo, acabou por ser mais-valia para nós", salientou.No entanto, elogiou os jogadores que chegaram. "Dão-nos as garantias, juntamente com os que cá estavam, de olhar para os títulos e acreditar que estamos no caminho certo", frisou, deixando uma mensagem aos benfiquistas sobre as eventuais futuras mexidas. "Os adeptos não tem de estar preocupados se estamos indecisos ou não", declarou.Sobre o estágio nos Estados Unidos, o administrador da SAD realçou os aspetos positivos. "Estar longe do nosso país pode ser uma condicionante. Por outro lado, as condições encontradas favorecem o nosso trabalho, o treinador e os jogadores e ao mesmo tempo aproveitamos para fazer três jogos de prestigio, com adversários de renome, num país onde o futebol é cada vez mais importante. Divulgamos a marca e, portanto, juntamos uma série de itens para fazer uma pré-temporada aqui", argumentou.Rui Costa foi ainda questionado sobre a nova época, lembrando que é necessário, mostrando confiança para mais uma temporada positiva. "Respeitamos os nossos rivais, mas temos de olhar para o que temos dentro de casa. Somos campeões nacionais, o alvo a abater. Vamos enfrentar um ano em que não temos apenas o campeonato, mas também a Liga dos Campeões.Sobre a Champions, Rui Costa deixou uma nota. "Uma boa Champions é passar a fase de grupos, passar os oitavos... Boa Champions é ganhá-la, mas temos de ser ambiciosos e pensar que o caminho é mais longo do que foi no ano passado", evidenciou. "Estamos a prepararnos para que isso aconteça dessa forma. É o primeiro ano em que Bruno Lage inicia uma temporada. Queremos chegar ao fim a festejar outra vez, concluiu.