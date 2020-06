Rui Costa: «Pelos últimos campeonatos, é evidente que o Benfica está na frente»

Rui Costa, administrador da SAD do Benfica, abordou a luta dos encarnados pela conquista do título. Sem falar da insatisfação dos adeptos do clube da Luz, o antigo médio lembrou a hegemonia das águias.

"Neste momento, o Benfica está na frente. Pelos últimos campeonatos ganhos, é evidente que está na frente", vincou Rui Costa, de 48 anos, em entrevista ao ‘Mais Futebol’. "Esta luta vai haver sempre, mas de ano para ano temos de ser melhores", acrescentou o dirigente.

O responsável do clube da Luz também comentou as mais recentes campanhas europeias da equipa e, apesar de estas não terem correspondido às expectativas, garante que a Champions é encarada com seriedade. "No Benfica ninguém pode pensar que vai deixar a Liga dos Campeões de parte. As últimas participações não foram boas, mas não é por não lhes darmos a importância devida. O Benfica tem de estar sempre presente e ir muito longe. Temos de assumir que falhámos nos últimos anos", assinalou.