Rui Costa punido com 16 dias de suspensão

Rui Costa foi punido com uma suspensão de 16 dias na sequência da expulsão no jogo com o FC Porto, revela este sábado o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.





Em causa estão "protestos contra a equipa de arbitragem". Segundo o relatório do árbitro do clássico, Artur Soares Dias, o vice-presidente do Benfica "entrou no terreno de jogo cerca de um metro protestando de braços abertos e de forma efusiva a decisão do arbitro (utilizando a expressão 'isto é 2.º amarelo c...!')"O Conselho de Disciplina explica ainda que Rui Costa "apresentou alegações no dia 08/05/2021, acompanhadas de imagens vídeo", argumentando não ter entrado no terreno de jogo.Mas, "analisada a defesa apresentada", o CD da FPF entendeu que "não se vislumbra indiciado abato suficiente à credibilidade probatória reforçada de que gozam aqueles relatórios oficiais no que respeita às afirmações imputadas ao agente desportivo Rui Costa relevantespara o efeito do preenchimento do ilícito disciplinar de Protestos contra a Equipa de Arbitragem, com as consequências disciplinares previstas no RDLPFP".Ou seja, impôs-se a palavra do árbitro e Rui Costa vai ter cumprir os 16 dias de suspensão.Além disso, o Conselho de Disciplina abriu ainda um processo de inquérito relativo ao clássico da passada quinta-feira.