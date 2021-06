Rui Costa puxa do benfiquismo: «Creio que o meu passado não deixa dúvidas»

Rui Costa foi instado por vários sócios do Benfica antes da apreciação do orçamento do clube. O agora vice-presidente das águias, desde outubro, explicitou as funções no emblema da Luz e puxou do benfiquismo para afastar quais benefícios que possa ter no trabalho que faz.





"Como é sabido, desde que assumi responsabilidades nos Órgãos Sociais do Benfica, deixei de ter qualquer remuneração na SAD ou em qualquer empresa do grupo Benfica, mas sobre este assunto, creio que o meu passado não deixa dúvidas sobre esse aspeto, que nunca foi a razão de estar no meu clube", defendeu após a idoneidade ter sido posta em causa pelos associados.Confira as respostas de Rui Costa na íntegra:RC - Entrei para a Direção do Benfica pela primeira vez neste mandato. Não conheço nenhum caso em que a SAD do Benfica tenha comprado qualquer jogador com o fim acima mencionado.RC - Os benefícios da OPA foram suficientemente debatidos no momento certo pela anterior Direção do Sport Lisboa e Benfica. Na perspetiva dos envolvidos nessa operação, a OPA não era ilegal. Por último, não foi aplicada qualquer sanção ao grupo Benfica pela CMVM.RC - Tenho acumulado as funções de administrador do Sport Lisboa e Benfica e Vice-Presidente responsável pelo Futebol com as funções de Diretor Desportivo, após a saída do anterior responsável.RC - Estou no Benfica de corpo e alma porque acredito no projeto que foi apresentado aos sócios em outubro passado e validado com quase dois terços dos votos.Não sei ao que se refere o "algo mais", mas a única coisa que sempre me moveu neste clube, foi o enorme orgulho de o servir. De resto, como é sabido, desde que assumi responsabilidades nos Órgãos Sociais do Benfica, deixei de ter qualquer remuneração na SAD ou em qualquer empresa do grupo Benfica, mas sobre este assunto, creio que o meu passado não deixa dúvidas sobre esse aspeto, que nunca foi a razão de estar no meu clube.RC - Não tenho qualquer dado que sustente a afirmação de que as eleições foram antidemocráticas. A existência de debates depende da vontade dos vários candidatos.RC - Está diariamente no Benfica Campus, ao lado dos nossos atletas e da nossa equipa técnica, com a mesma paixão, a mesma dedicação e o mesmo Benfiquismo que me fez chorar naquele celebre dia.