Rui Costa: «Queremos um plantel extremamente competitivo»

Rui Costa admite que até dia 31 de agosto "é possível haver entradas e saídas", mas dexa uma garantia aos adeptos:





"O que nós anunciámos há muito tempo é que queremos um plantel extremamente competitivo, os jogadores sabem disso e falo como ex-jogador de futebol, é estimulante ter um plantel muito competitivo", assinalou o responsável benfiquista, em declarações à Sport TV, vincando, depois, que as águias têm um desafio difícil pela frente, a partir deste sábado: "Da nossa parte será a defesa de um título, como nós sabemos é sempre mais difícil defender um título do que conquistá-lo. Somos o alvo a abater por termos sido campeões e temos de estar prontos para aceitar esse desafio e responsabilidade, sempre com o mesmo intuito que é ganhar mais um campeonato".De qualquer forma, a confiança está em alta nas hostes benfiquistas, pois além da conquista da Supertaça, Rui Costa destaca o bom trabalho efetuado na pré-época. "Diria que foi excelente, as coisas correram muito bem nos Estados Unidos e correram muito bem não só pela questão dos resultados ou por termos ganho a International Champions Cup, mas sobretudo pelo trabalho que foi desenvolvido e pela forma como este grupo se mostrou coeso, unido e pronto para os desafios que aí vêm. Terminámos a pré-temporada com a conquista da Supertaça, era o primeiro troféu da época e preparámo-nos para isso, preparámo-nos para ganhá-lo e agora a época vai ser um percurso longo e não podemos agarrar-nos só ao facto da pré-época ter sido muito boa e que o jogo da Supertaça correu muito bem, para julgarmos que a época vai ser com mais facilidade do que aquilo que foram as outras", atirou.