Rui Costa: «Questão Darwin não tem nada a ver com Cavani»

Rui Costa esclareceu, esta sexta-feira, que a contratação de Darwin Núñez em nada teve a ver com o facto do Benfica não ter conseguido assegurar a transferência de Edinson Cavani neste mercado de transferências, aproveitando o 'tempo de antena' para "separar as águas".





"Vamos separar as águas. Fomos ambiciosos e aparecendo uma janela para trazer Cavani, tentámos. Fomos ambiciosos e procurámos até à última. Questão Darwin não tem nada a ver com Cavani. Percebo a ligação, pois o país é o mesmo. Darwin sempre esteve nas preferências, independentemente do Cavani. As três partes envolvidas no processo, Benfica, agentes, jogador e Almería, tivemos comportamento exemplar numa negociação que não foi fácil mas houve vontade férrea para este dia ser realizado", referiu o administrador da SAD benfiquista, em declarações prestadas aos jornalistas presentes na cerimónia de apresentação do novo reforço das águias.