Rui Costa recorda "melhor jogo da carreira e a melhor assistência pelo Benfica"

Rui Costa foi convidado a lembrar os melhores momentos da carreira. Para o Maestro, o Benfica-Parma da Taça das Taças de 1993/94 ficou registado como o melhor.





"Estou muito ligado a esse jogo e se calhar até é o melhor na carreira, não sei. O jogo é com o Parma para a Taça das Taças, ainda no velho Estádio da Luz. Eu faço a jogada para o primeiro golo que considero a minha melhor assistência, para o Isaías, por toda a dinâmica da jogada. Depois, faço o 2-1. Foi um jogo extraordinário da nossa parte. Poderíamos ter feito o 3-1. Estávamos nas meias-finais da Taça das Taças com uma belíssima equipa e uma crença tremenda. Foi muita pena. Essa meia-final foi decidida num pormenor. Temos esta malapata nas finais, não sei o que se poderia passar, mas estaríamos lá. Por pormenores reduzidos acabamos por não passar essa eliminatória com o Parma. Era uma equipa com uma crença enorme, até pelo 4-4 em Leverkusen. Estava no início mas foi também o meu primeiro impacto com o futebol internacional à séria", recordou à BTV o antigo médio que haveria de trocar a Luz pela Florentina no verão de 1994.