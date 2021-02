Rui Costa sobre Jorge Jesus: «Esperemos que regresse o mais breve possível»

Rui Costa abordou esta terça-feira a recuperação de Jorge Jesus, treinador que se encontra ausente dos trabalhos com a equipa após ter testado positivo à Covid-19, desejando o "mais breve" regresso do líder da equipa técnica dos encarnados.

"Ele foi outra perda importante. Ele está melhor, está a recuperar bem. Não conseguimos dizer quando é que ele pode estar presente e quando é que poderá voltar a treinar. Esperemos que o mais breve possível. A preocupação maior prende-se com a sua saúde e não com o dia em que volta a treinar a equipa. É a nossa principal preocupação para deixá-lo recuperar bem. Isto não é uma brincadeira. Quando se prende com saúde, tudo é remetido para segundo plano", vincou, em declarações à BTV.

Encontro contra o Vitória de Guimarães

"Não será só para vencer mas também para dar uma resposta aquilo que tem sido feito. Percebo que tudo o que diga hoje que vai para além do campo de futebol e do jogo, da bola entrar ou não, soa a desculpa. Mas neste momento temos a equipa toda à disposição, algo que não tínhamos há algum tempo atrás ou durante muito tempo. Não temos o nosso treinador mas temos qualidade suficiente para assumir as nossas responsabilidades."

Condições do Seixal para realizar o trabalho

"Essa parte é indiscutível. Condições como o Benfica dá aos seus profissionais duvido que alguém tenha melhor, podem ter igual mas não melhor. Essa é uma conquista do nosso clube. Ninguém se pode queixar por esse caminho, pela falta de condições. Quando conseguimos dar a todos os profissionais todas as condições possíveis e imaginárias para desempenhar um bom trabalho, obriga a uma exigência ainda maior. É isso que temos procurado ao longo dos anos. Temos essa exigência de fazer um trabalho ainda melhor", atirou.