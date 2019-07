Rui Costa sobre Perin: «Foi um processo natural de testes médicos»

Rui Costa teve um papel particularmente ativo na contratação de Perin, um negócio que acabou por não se concretizar, pelo menos no imediato, pelo facto de o guarda-redes da Juventus não ter apresentado os melhores índices físicos durante os. Instado a comentar o assunto o administrador da SAD minimiza o tema e remete para o"O Benfica já emitiu um comunicado e é esse comunicado que é válido. A seu tempo falaremos melhor sobre todos os assuntos. Como devem calcular, foi um processo natural de testes médicos e agora vai ser tudo bem analisado para ver o que vamos fazer", disse Rui Costa nos Estados Unidos, à margem do jogo de basebol entre os San Francisco Giants e os New York Mets, a que assistiu com Luisão no Oracle Park.O antigo craque dos encarnados, elogiado por Perin à chegada a Lisboa, falou ainda do estágio e do mercado. "O nosso trabalho é mostrar aos jogadores o que é representar o Benfica. Se ele [Perin] disse isso fico grato. Por outro lado, o que nos preocupa é o estágio. Mais do que os jogadores que podem vir. O que nos está a satisfazer é a forma como o estágio tem corrido, como os jogadores se têm empenhado e o trabalho que tem sido desenvolvido para fazer uma boa temporada. A seu tempo irão ver onde é que o Benfica vai mexer. Não há posições específicas a reforçar, há oportunidades que podem aparecer e ser favoráveis para o clube. Estaremos sempre atentos como é óbvio."