Rui Costa: «Uma das coisas que esta quarentena me deu foi a satisfação de me rever a jogar»

A rubrica do Benfica 'Não vá. Telefone', que termina este sábado, contou com a presença do administrador da SAD do clube, Rui Costa, e Martino Roghi, que atualmente dirige o Departamento de Responsabilidade Social do AC Milan.

Itália tem sido um dos países mais afetados, em todo o Mundo, pela pandemia de Covid-19 e clubes como o AC Milan têm sido um suporte importante para a sociedade italiana, assim como o Benfica, que reuniu cerca de 1.2 milhões de euros para ajudar com material necessário, como explica o antigo internacional português.

"Os pedidos [de ajuda] são muitos. Não se consegue chegar a todo o lado mas, de uma forma geral, posso dizer que estamos muito orgulhosos que o trabalho que a nossa Fundação aqui tem realizado, tem contribuído muito e estado muito perto do Serviço Nacional de Saúde. Reunimos cerca de 1.2 milhões de euros entre Fundação, Sociedade, jogadores que contribuíram também bastante para este número para comprar todos os produtos necessários para ajudar. Um pouco à imagem do Milan, nós também temos esta responsabilidade social", atirou.

A interrupção dos campeonatos de futebol levou as estações desportivas televisivas a recordar alguns dos melhores jogos da história e Rui Costa agradeceu, até porque tal iniciativa permitiu que 'matasse' saudades de se rever com uma bola nos pés.

"Posso dizer que uma das coisas que esta quarentena me deu, graças às nossas televisões, aos nossos canais desportivos, que foram passando uma série de jogos da nossa Seleção Nacional portuguesa pelos vários europeus e mundiais e acabou por me dar a satisfação de me rever ao fim de estes anos todos a jogar futebol, o que não foi mau. É curioso, mas não foi mau", confessou, entre risos.