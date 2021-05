Rui Costa vai estar no dérbi

A presença de Rui Costa no banco do Benfica no dérbi de amanhã está confirmada. A providência cautelar foi aceite pelo juiz Rui Pereira, presidente do Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS), precisamente o mesmo que aceitou a providência cautelar que permitiu a João Palhinha estar no jogo entre Sporting e Benfica da primeira volta.





Expulso no clássico com o FC Porto, Rui Costa foi punido pelo Conselho de Disciplina (CD) com 16 dias de suspensão. O primeiro recurso, para o pleno do CD, não teve efeito, pelo que seguiu de imediato novo recurso para o TAD.O plano seguido por Rui Costa tornou-se corrente nos últimos meses em Portugal: os visados por castigos do CD recorrem para o TAD, apresentando providências cautelares que podem ser decididas pelo próprio TAD ou pelo TCAS. O método tem resultado: João Palhinha, Rúben Amorim, Sérgio Conceição e agora Rui Costa viram os seus castigos suspensos desta forma.