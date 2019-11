Rui Costa: «Yony González? A seu tempo saberão quem vem»

Yony González, do Fluminense, é o nome na ordem do dia, mas Rui Costa preferiu não tecer qualquer comentário sobre a contratação do extremo já em janeiro. "A seu tempo irão saber, da nossa boca, quem é que é para vir e se vem ou não...", disse o administrador da SAD das águias, que tem sempre uma grande influência no mercado. Presente no mesmo congresso esteve Oliver Seitz, responsável da prospeção do At. Paranaense, que elogiou as qualidades do jogador colombiano que está a caminho do Benfica. "Yony González tem marcado muitos golos", afirmou o dirigente, à margem do evento que se realizou no Porto.