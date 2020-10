Rui Gomes da Silva acusa os "aflitos por ganhar eleições": «Os melhores do Seixal despachados por empréstimo»

Rui Gomes da Silva, candidato à presidência do Benfica, condenou a gestão dos ativos levada a cabo pela atual direção, condenando uma política de empréstimos em relação a jovens jogadores formados no Benfica Campus.





"Aflitos por ganhar eleições a qualquer preço, arriscaram tudo em ano de Covid: 100 milhões em contratações, equipa técnica milionária, 28 milhões do Novo Banco... e os melhores do Seixal despachados por empréstimo. No desespero perdem-se anéis e dedos: o central que ia ser capitão do Benfica durante anos... está em Inglaterra", lembrou o antigo vice-presidente do Benfica através das redes sociais.