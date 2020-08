Rui Gomes da Silva afasta mudança do emblema do Benfica e promete regresso do ciclismo

Rui Gomes da Silva desafiou os sócios a deixarem questões à candidatura e o assumido candidato às eleições do Benfica começou por lhes responder. Desde logo, defendeu que só com a anuência dos associados é que o emblema dos encarnados poderá ser alterado.





"De facto, o símbolo do Benfica, fixado em 1904, alterado depois da fusão em 1906, tem-se mantido praticamente inalterado. Só se uma esmagadora maioria dos sócios votasse a questão, que estou certo que não o fará, é que esse nosso símbolo seria suscetível de ser alterado. Quanto à roda da bicicleta, o ciclismo fez parte do passado, da história do Benfica, e acredito que depois da nossa vitória em outubro, irá fazer parte do futuro deste nosso Benfica", fundamentou em declarações partilhadas num vídeo da candidatura, nas redes sociais.O antigo vice-presidente das águias defendeu também que "o símbolo e as cores do Benfica são o vermelho e branco". "O vermelho significa bravura e o branco significa a paz. São as duas características essenciais do Benfica em termos históricos e do Benfica que queremos construir a partir do próximo outubro. O símbolo do Benfica tem de lá ter o vermelho e o branco. Pode haver ideias de merchandising, de marketing, de vender o nosso clube por esse universo fora. Até na China. Aquilo que nos caracteriza é o vermelho e o branco. É nesse sentido, com esse compromisso, que a partir de outubro, o símbolo do Benfica não terá cores alternativas: terá exclusivamente o vermelho e o branco", disse, abrindo a porta a uma "quarta estrela" a representar os títulos ganhos em campo. "Se não fossem estes erros dos últimos anos, estes dois campeonatos perdidos para uma equipa falida, estaríamos à beira de começar o primeiro campeonato onde acrescentaríamos a quarta estrela ao nosso símbolo, representando 40 títulos nacionais que já deveríamos estar quase a conquistar. Só por erros dos outros é que não os conquistámos. A nossa promessa é que a partir de outubro vamos contribuir, trabalhar e fazer tudo em conjunto para que essa quarta estrela venha a ser adicionada ao nosso emblema nos próximos três anos", acrescentou Gomes da Silva.