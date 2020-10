Lourenço Coelho desmente Gomes da Silva após ter sido anunciado para diretor desportivo

Lourenço Coelho foi anunciado como diretor desportivo na lista Gomes da Silva que esta sexta-feira foi conhecida na íntegra. A Record já se veio demarcar, garantindo que não deu consentimento.





"Tomei conhecimento que o meu nome aparece entre os candidatos a membros do conselho de administração da SAD do Sport Lisboa e Benfica, com as competências de Diretor Desportivo e de Coordenação do Futebol Profissional, da lista encabeçada pelo Dr. Rui Gomes da Silva.Sou funcionário do Sport Lisboa e Benfica e, como já tornei público em junho passado, não sou candidato a nada e não integro qualquer lista. Como nem sequer fui previamente contactado pelo Dr. Rui Gomes da Silva, suponho que a minha inclusão naquela lista se deve a manifesto lapso.Todos conhecem a minha dedicação ao Sport Lisboa e Benfica e a lealdade que presto à instituição e àqueles que a dirigem. É isso que sempre norteou a minha conduta e assim continuará a ser.O envolvimento do meu nome nestas eleições está a ser desenvolvido sem o meu consentimento. Reforço aquilo que tornei público através da comunicação social, em 21 junho de 2020, aquando do primeiro envolvimento do meu nome neste processo eleitoral."