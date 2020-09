Gomes da Silva ataca Vieira: «Aparece agora porque acha que tem as costas quentes»

Rui Gomes da Silva aponta o dedo a Luís Filipe Vieira relativamente às mais recentes declarações do presidente do Benfica, à partida para a Grécia. O candidato à presidência das águias condenou o facto de Vieira nada ter dito sobre o “campeonato e Taça de Portugal perdidos para um clube falido”, em alusão às conquistas recentes do FC Porto.

“Fugiu dos sócios. Como os cobardes, aparece agora porque acha que tem as costas quentes, ao insinuar que estará protegido pela figura do primeiro-ministro. Nada mais falso, como veremos brevemente. O Benfica não é seu. É nosso!”, sublinhou o ex-vice-presidente das águias, numa publicação partilhada através do Twitter.