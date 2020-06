Rui Gomes da Silva aponta o dedo a Vieira: «Série infindável de erros de gestão»

Rui Gomes da Silva, ex-vice-presidente do Benfica e candidato à presidência do clube, considerou esta terça-feira que Luís Filipe Vieira "é o grande responsável" pela atual crise dos encarnados e apontou uma "série infindável de erros de gestão" ao atual líder do Benfica.





"Tudo é feito em função de um interesse pessoal e não de uma estratégia. O Benfica é um instrumento de mais-valias de empresários. Jogadores são comprados e assinam única e exclusivamente para manter rede de subserviência e sabe-se que nunca jogarão no Benfica", afirmou Rui Gomes da Silva em declarações à TSF, criticando a "parceria estratégica do Benfica com Jorge Mendes"."Quem tem tanta convicção que é a salvação do Benfica e que o clube só existe com esse projeto não se pode refugiar em declarações equívocas como a de ontem", sustentou Rui Gomes da Silva, referindo-se às declarações de Luís Filipe Vieira após a derrota do Benfica na Madeira

Eleições

Rui Gomes da Silva, que ontem desafiou Luís Filipe Vieira a antecipar as eleições agendadas para outubro, garante que está preparado para avançar de imediato.



"Luís Filipe Vieira só sairá do Benfica se for derrotado em eleições. Levarei comigo equipa credível e com pessoas sérias, que não vão anunciar que estão no Benfica por esforço, por sacrifícios. Tenho programa e equipa prontos, tenho a máquina pronta. Só ainda não avancei porque tenho respeito pela equipa e porque havia um campeonato e uma taça para ganhar. Tenho feito contactos com muita gente. Tenho falado com toda a gente. Preciso que as eleições sejam sérias e que haja debates."