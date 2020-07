Rui Gomes da Silva apresenta candidatura: «O Benfica não é um negócio»

Rui Gomes da Silva apresentou esta quinta-feira a campanha de candidatura à presidência do Benfica para as eleições de outubro. Sob o lema 'O Benfica é Nosso', o candidato aponta como principal objetivo "devolver o clube aos seus verdadeiros donos – os sócios".





"O Benfica não é um negócio. Vamos recuperar o Benfica dos benfiquistas, por oposição ao atual Benfica dos negócios obscuros, dos processos judiciais e da falta de resultados, com um projeto que se caracteriza pelo rigor, responsabilidade, seriedade e transparência. O Benfica é património de todos os benfiquistas, é um clube ímpar e merece uma liderança que aposte na conquista de títulos, na internacionalização e no talento", afirma Rui Gomes da Silva.Na lista de medidas apresentadas na lista pelo também antigo 'vice' dos encarnados encontram-se "dotar o Sport Lisboa e Benfica de capacidade para vencer a Liga dos Campeões da UEFA (masculina e feminina), a UEFA Futsal Champions League, a Liga dos Campeões de Hóquei em Patins e conquistar a hegemonia na Primeira Liga Portuguesa de futebol. Numa estratégia construída da Luz até ao Seixal, apostar na formação, retenção e contratação de talentos, modernizar o modelo de governação com limitação de mandatos, democratizar o clube com voto presencial, pessoal, direto e secreto, internacionalizar o clube nos mercados estratégicos (países da diáspora e de língua oficial portuguesa), identificar e investir nas modalidades bandeira do clube, criar um modelo de afetação de recursos às modalidades com base no sucesso desportivo, potencial de crescimento e qualidade do projeto, ser e ter voz ativa na tomada de decisões do futebol nacional e criar um código de conduta transparente para o clube e para a SAD".