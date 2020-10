Rui Gomes da Silva ataca manifesto de Vieira: «Salvou o FC Porto nos últimos quatro anos»

Rui Gomes da Silva criticou duramente o manifesto eleitoral revelado por Luís Filipe Vieira para o próximo mandato garantindo que este "está virado para o passado, muito dele fantasioso e que só existe na cabeça do próprio e na dos que o acompanham". "Salvou o FC Porto nos últimos 4 anos, mais que uma vez. O penta perdido foi disso exemplo", acusou ainda o antigo vice-presidente das águias numa mensagem publicada através das redes sociais.





"O manifesto de Luís Filipe Vieira está virado para o passado, muito dele fantasioso e que só existe na cabeça do próprio e na dos que o acompanham.Luís Filipe Vieira salvou o FC Porto nos últimos 4 anos, mais que uma vez. O Penta perdido foi disso exemplo.Luís Filipe Vieira é subserviente ao parceiro estratégico dos últimos 4 anos, como se viu com a venda de Ruben Dias. Uma das razões por que saí do Benfica. Não aceito subserviência a ninguém.Luís Filipe Vieira entregou aos mesmos de sempre os direitos televisivos do Benfica e quer entregar tudo na centralização futura. Recuso outro contrato como o celebrado na direção de Manuel Vilarinho.Luís Filipe Vieira sacrificou o interesse do clube nos últimos 4 anos, e um dia talvez venhamos a saber em troca de quê. A OPA que denunciei atempadamente (e de forma solitária) é disso exemplo.Luís Filipe Vieira está rodeado de gente que é escrava do seu vencimento e dos seus interesses pessoais, e não do seu benfiquismo ou visão de futuro. Alguns deles nem do Benfica são.Luís Filipe Vieira está a sacrificar o futuro do Benfica para se salvar a si próprio, como digo há anos.Luís Filipe Vieira utiliza os meios do clube de forma abusiva, como no passado fim de semana onde foi a uma ação de campanha com o carro e motorista pagos pelo Benfica.Luís Filipe Vieira recusa debates, fugindo ao exercício de democracia e informação dos sócios. Recusar debater é fugir dos sócios e das explicações sobre o que se defende. Eu não fujo."