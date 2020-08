Rui Gomes da Silva ataca Vieira: «Obrigado a Florentino Pérez por dar conforto aos nossos»

Luís Filipe Vieira marcou esta terça-feira presença em Nyon para ver in loco o embate do Benfica e Real Madrid que sorriu aos merengues no final, por 3-2. Rui Gomes da Silva, candidato à presidência do Benfica, condenou o alheamento do presidente das águias na hora de nova derrota encarnada numa final da UEFA Youth League.





"Obrigado a Florentino Pérez por dar conforto aos nossos, perante um vice inexistente. Quando não envolve compras ou vendas que originem comissões, qualquer 'indisposição' serve, não é? Para representar o Benfica é que não há vontade nem tempo. Em Outubro esta vergonha acaba", vincou o antigo vice-presidente do Benfica através da conta de Twitter.