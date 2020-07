Rui Gomes da Silva: «Vieira não costuma dar esses bons jogadores a Jorge Jesus»

Rui Gomes da Silva, ex-vice presidente do Benfica, considera que o clube "não tem dinheiro" para contratar jogadores como Bruno Henrique, Gerson ou Willian Arão, atletas do Flamengo, que têm sido apontados à Luz.





"É um mistério, mas do que conheço do Benfica, não há dinheiro para isso. Acredito que o Benfica crie dívidas para contratar os jogadores. Daquilo que conheço do presidente, ele não costuma dar esses bons jogadores ao Jesus, assim como não deu ao Bruno Lage ou ao Rui Vitória. Mas acredito que chegue o Lucas Veríssimo, que é um bom defesa", afirmou, em entrevista ao Globo.