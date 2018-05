Terminada oficialmente a temporada 2017/18 com a conquista da Taça de Portugal por parte do Aves (2-1 frente ao Sporting), Rui Gomes da Silva fez uma análise e houve um ponto que não deixou ao antigo vice-presidente das águias qualquer dúvida."Uma única certeza: a telenovela "Sporting" fez esquecer e branqueou o desastre que representou a época 17/18 para o Benfica! Nesse aspeto, mesmo sem a cimeira anunciada (e na qual não acreditei ... nem por um momento), Bruno de Carvalho é o primeiro apoiante de Luís Filipe Vieira! E Luís Filipe Vieira - obviamente - o mais interessado na sua continuidade!", escreve esta segunda-feira Rui Gomes da Silva no blogue Novo Geração Benfica.