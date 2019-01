Rui Gomes da Silva comenta saída do 'Dia Seguinte' e fala do futuro: «Benfica merece tudo»

Rui Gomes da Silva dedicou grande parte da crónica semanal que assina no blogue 'Novo Geração Benfica' ao programa 'Dia Seguinte', depois de a, onde se inclui o antigo vice-presidente do Benfica.O advogado constata que esta segunda-feira, dia em que se despede do programa, cumprem-se "3089 dias" que entrou no 'Dia Seguinte' e deixou um rol de agradecimentos, que vão desde Antonio José Teixeira, que o convidou, a Paulo Garcia, o jornalista que apresenta, a José Guilherme Aguiar, 'representante' do FC Porto, a Paulo Andrade, que 'veste' as cores do Sporting, até Francisco Pinto Balsemão.Depois, Gomes da Silva deu conta que "o futuro do Benfica começa daqui a muito pouco" e avisa que vai deixar de "dar opiniões" por "incompatibilidade de campanha e depois de funções". O antigo 'vice' dos encarnados já disse mais do que uma vez que pretende candidatar-se à presidência do Benfica."Agora uns dias de descanso! Esperando que, quem me suceder, possa comentar as vitórias do Benfica na Taça da Liga, no Campeonato, na Liga Europa e na Taça de Portugal, até Maio de 2019. Até lá os tais dias (dias mesmo) de descanso para arrancar com outro projeto! Para um dia muito em breve, porque o tempo passa a correr, parar de 'dar opiniões'! Por incompatibilidade, primeiro de campanha, depois de funções!", refere.E prossegue: "Os únicos prejudicados? A Família, a advocacia. Porque o Benfica merece tudo! Sem casos, só com vitórias! O Benfica que eu quero, que (quase, quase) todos queremos de volta! Um Benfica com um projeto para vencer na Europa e não de perpetuação no poder à conta da promessa de vencer na Europa."