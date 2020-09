Rui Gomes da Silva compara sondagem favorável a Vieira com a série Narcos

Rui Gomes da Silva também comentou o envolvimento de José Almeida Ribeiro, conselheiro de Luís Filipe Vieira durante o trabalho do gabinete de crise do Benfica, na sondagem favorável ao atual presidente dos encarnados. O candidato à presidência do clube da Luz traçou uma comparação entre o sucedido e a série 'Narcos', frisando que é "como num penálti marcado depois de a bola já ter entrado".





"'Supressão do eleitor': a série Narcos México na Netflix usa o termo para as eleições presidenciais… de 1988. Mais de 30 anos depois, a tática continua válida: fabricam-se resultados eleitorais favoráveis a quem está no poder, de modo a desmotivar os eleitores do outro lado. Ao acreditarem que 'já está perdido', os apoiantes da democracia nem saem de casa para votar. E assim, como num penálti marcado depois de a bola já ter entrado, beneficia-se o infrator. Vem isto a propósito da notícia da Revista 'Visão' , que nos alerta para um vale tudo dos agarrados ao poder: 'Ex-informador de Sócrates e atual conselheiro de Vieira dirigiu sondagem favorável a… Vieira'. Caros consócios, é obrigação de todos nós votar em outubro, para que o Benfica volte a ser democrático e nosso, dos sócios e adeptos", vincou numa publicação realizada através do Facebook.Além de Gomes da Silva, também João Noronha Lopes também havia lamentado a associação do ex-espião do SIS a Luís Filipe Vieira.