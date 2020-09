Rui Gomes da Silva convida candidaturas para uma ronda de debates presenciais

Rui Gomes da Silva, antigo vice-presidente do Benfica e candidato à presidência do clube, convidou as listas para uma ronda de debates presenciais. O modelo prevê debates a dois com transmissão online e em direto nas redes sociais de todas as candidaturas.





O convite de Rui Gomes da Silva pressupõe a apresentação de propostas e também uma troca de ideias, numa transmissão sem cortes ou edição e com comentários abertos aos adeptos e sócios dos encarnados. A seleção de moderadores poderá ser feita por sorteio.Para já, o antigo dirigente do Benfica, de 62 anos, irá concorrer contra Luís Filipe Vieira, presidente em exercício, João Noronha Lopes e Francisco Benitez.