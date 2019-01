Rui Gomes da Silva critica Vieira: «Não terá sido uma luz mas influência de alguém»

Rui Gomes da Silva, antigo vice-presidente do Benfica, comentou na CMTV a saída de Rui Vitória de Benfica."Não se trata de concordar ou discordar, mas de perceber que era o fim desta caminhada, por uma razão simples: assim que Rui Vitória foi campeão e, à terceira época, não teve plantel para tentar o penta, apesar das promessas feitas... Tenho essa convicção. Sabemos agora que, nesse mesmo momento, estava a ensinar como se venderia o treinador para outro sítio. Ouvimos as gravação... A estrutura toda sabia que essa era a decisão íntima de Vieira, que já não acreditava em Vitória. E pergunto: por que é que manteve esse mesmo treinador? Manteve-o, mas depois percebeu que os sócios não estavam com ele. Depois quando tomam a decisão, ele viu a tal luz. O problema não é ter tomado a decisão. Quem tem lugares de liderança, pode ter as dúvidas em privado. Não pode é exprimir isso em público. O que Vieira foi exportar para os adeptos as suas próprias dúvidas em várias entrevistas", disse.Rui Gomes da Silva criticou a postura de Vieira e lançou uma suspeita: "Mesmo que pensasse que Vitória não era treinador para o Benfica, ao contrário do que disse em entrevistas, o ar que mostrava era de quem não estava comprometido com o que estava a dizer. Não terá sido uma luz, mas influência de alguém. Isso vai acabar por se saber... Essa fragilização foi irrecuperável", frisou.