Rui Gomes da Silva desafia Paulo Gonçalves: «Conte o que sabe»

Rui Gomes da Silva desafiou esta sexta-feira Paulo Gonçalves a contar às autoridades "o que sabe". "Sei que todos estes negócios em que aparece como intermediário 'dos outros' visam mantê-lo calado, mas olhe para o Benfica. Pense que o futuro do clube pode estar dependente de si e do que sabe. Todos os benfiquistas, caso procure essa redenção, não deixarão de estar do seu lado. Ajude a libertar o Benfica de quem o quer manter cativo de interesses", escreveu o candidato às eleições para a presidência do Benfica num longo texto publicado nas redes sociais repartido em duas públicações diferentes.





Recorde-se que Paulo Gonçalves esclareceu ontem o seu envolvimento na transferência de Darwin Núñez. "Quando tomei a decisão de sair da direção do SL Benfica em 2016, foi, entre outras razões, por não aceitar que o clube estabelecesse uma parceira estratégica com um empresário apenas.Nada contra qualquer empresário, mas não é concebível que o SL Benfica fique preso a qualquer intermediário ou que lhe entregue o controlo de todos os jogadores do universo SL Benfica, incluindo os jovens.Passei os últimos 3 anos em particular a mostrar que este não era o caminho certo e a apontar uma alternativa de governação diferente em que o SL Benfica teria que ser sempre o principal beneficiário e não um meio/plataforma de negócios para algumas pessoas ou grupos de interesse.Fui uma voz quase sozinha na opinião pública benfiquista, quer entre os que comentavam na TV, quer nos jornais. Fui criticado por alguns desses benfiquistas, por acharem que questionar os negócios ou os seus beneficiários não era defender o SL Benfica.Enquanto isso, Luis Filipe Vieira vendia os melhores jogadores e comprava outros de menor valia futebolística. Por isso perdemos a possibilidade do Penta, por exemplo, ou fomos humilhados nesta última temporada perdendo para um FC Porto remendado e sem dinheiro.Rejeitei apoiar uma OPA de que não precisamos e que parecia mais ser um apoio estratégico a amigos.Cheguei a ser acusado de ser anti-benfiquista ou que estaria a ver se um dia era convidado para comentar no Porto Canal pelo próprio presidente do SL Benfica.Logo eu que sou sócio há mais de 60 anos, que nunca fui sócio do FC Porto nem festejei qualquer golo desse clube, nunca tive nem tenho amizades entre aqueles que atacam e tentam destruir o SL Benfica desde os anos 80 do século passado, e que tenho como grande pecado ter uma paixão gigantesca pelo Benfica e não aceitar que nada se coloque acima dos interesses do nosso clube.#SLBenfica #oBenficaeNossoFoi preciso perdermos tudo para finalmente começarmos a ler e a ouvir mais vozes a questionarem a gestão desportiva dos últimos 4 anos.Felizmente, para o que quero para o futuro do clube, hoje temos muitos benfiquistas que já percebem que o SL Benfica não é um negócio, não é um projecto financeiro, não é uma infraestrutura, não é um entreposto de jogadores.Hoje já mais benfiquistas percebem que o atual presidente apenas quer estar ali para fugir ao seu destino cá fora. Que precisa e quer estar ali porque quer ficar com o SL Benfica, através da SAD. Que sacrifica e sacrificará os interesses do SL Benfica as vezes que forem necessárias, se tal lhe servir.Sim, porque o problema não são os "Paulos Gonçalves" ou os "Boaventuras" mas sim quem os coordena ou envia.Felizmente, há mais benfiquistas a achar que o SL Benfica precisa de um presidente e não de um dono, como tantas vezes escrevi e defendi.Termino, por agora, deixando um desafio a Paulo Gonçalves, ele que conhece como mais ninguém todos os negócios e operações financeiras da SAD dos últimos 10 anos:Conte o sabe. Fale disso às autoridades.Sei que todos estes negócios em que aparece como intermediário "dos outros" visam mantê-lo calado, mas olhe para o SL Benfica. Pense que o futuro do clube pode estar dependente de si e do que sabe. Todos os benfiquistas, caso procure essa redenção, não deixarão de estar do seu lado.Ajude a libertar o SL Benfica de quem o quer manter cativo de interesses."