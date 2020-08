Rui Gomes da Silva deseja "os maiores sucessos" a Jorge Jesus

Rui Gomes da Silva, candidato à presidência do Benfica, publicou uma mensagem nas redes sociais sobre o regresso de Jorge Jesus ao Benfica a poucas horas de o treinador ser apresentado.





"Hoje, o treinador Jorge Jesus assume a liderança da equipa principal de futebol do SL Benfica. Pedem-nos assim que esqueçamos o processo judicial ou a campanha difamatória movida ao nosso clube pela então entidade patronal do regressado treinador. Não retiro uma vírgula ao que já disse, não só porque o sinto, mas porque, sei, é a expressão do sentimento dos que amam o SL Benfica.Mas estou focado no futuro e no sucesso desportivo do nosso clube. Por isso, em Outubro, quero encontrar a equipa na liderança da Liga NOS e na Liga dos Campeões.Jorge Jesus será colaborador pago pela SLB SAD, que pertence ao Sport Lisboa e Benfica, propriedade não de um homem, mas de todos os sócios.Com tudo isto em mente, desejo-lhe os maiores sucessos como nosso treinador, Mister Jorge Jesus. Porque o Benfica é de todos nós. O Benfica é nosso!", escreveu o antigo dirigente encarnado.