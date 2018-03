Rui Gomes da Silva, ex-vice-presidente do Benfica, destaca a "grande determinação na defesa do Benfica" com que Luís Filipe Viera falou após o encontro com o Aves.No blogue Nova Geração Benfica, o advogado lembra que sempre defendeu que o líder dos encarnados devia pronunciar-se face aos ataques de que o clube tem sido alvo, "por considerar ensurdecedor o seu silêncio". "Falou como achou que devia ter falado, ameaçando quem ele achou que devia ameaçar."Gomes da Silva gosta de ver os membros dos órgãos sociais e da SAD presentes, num sinal de "solidariedade e de responsabilidade". E diz acreditar que "isto está próximo do fim". "Com o que disse e a forma como o disse, o presidente do Benfica transmitiu-me duas certezas: a da falta de fundamento disto tudo (premissa essencial) e a resposta ‘à Benfica’ a tanta mentira!"