Rui Gomes da Silva e Benítez trocam assinaturas: «Isto é democracia! Isto é o Benfica!»

Rui Gomes da Silva e Francisco Benítez, candidatos à presidência do Benfica, trocaram assinaturas à margem da Assembleia Geral do clube, que decorre esta sexta-feira. O momento foi capturado e posteriormente partilhado nas redes sociais do antigo vice-presidente das águias. "Troquei assinaturas com Francisco Benítez do Movimento 'Servir O Benfica'. Isto é democracia! Isto é o Sport Lisboa e Benfica!", escreveu.





